Снизошли: конкуренты «Спецавтобазы» разрешили ей заключать новые договоры на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-19T08:29:53+03:00

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«Спецавтобаза» сможет с 1 января начать работу в качестве регионального оператора по вывозу мусора. Компания «Рифей» отозвала заявление о введении обеспечительных мер для свердловского МУПа, ранее поданное в Арбитражный суд.

- Такая договоренность была достигнута на совещании в Правительстве Свердловской области. Доводы относительно допущенных при проведении конкурса нарушений услышаны. Запущены процедуры по пересмотру его результатов. Мы от иска не отказываемся и будем настаивать на соблюдении всех норм законодательства РФ. Но реформа должна быть запущена, мы это понимаем, поэтому отзываем обеспечительные меры, - прокомментировал руководитель «Рифея» Константин Фрумкин.

Тюменская компания, выигравшая тендер как оператор на Севере, судится со «Спецавтобазой» с начала осени. Конкуренты требуют признать недействительными результаты конкурса на вывоз отходов из Восточной зоны.

В пресс-службе фирмы рассказали, что это не их прихоть, как конкурентов - нарушения в торгах нашла ФАС. По Северу и Западу антипонопольщики тендеры отменили, а на Востоке к этому времени «Спецавтобаза» уже официально числилась региональным оператором.

- Стороны подписали Соглашение через два дня после опубликования Протокола о подведении итогов конкурсного отбора. Сами итоги организаторы подвели тоже раньше сроков аж на три недели - 29 декабря, хотя в извещении о проведении торгов было указано 19 января 2018 года. И хотя это является прямым основанием для признания конкурсного отбора недействительным, ФАС не смогла выдать предписание об аннулировании торгов, - рассказали в пресс-службе «Рифея».

Также сомнение у тюменцев вызвали расчеты тарифов, обязательства по строительству объектов по обращению с отходами и продолжительность статуса «Спецавтобазы» как регионального оператора. Вместо установленных 10 лет, в документах значились 12.