СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-19T07:42:53+03:00

Самым теплым днем на этой неделе будет понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осадки на этой неделе будут идти каждый день

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В уральскую столицу постепенно возвращаются заморозки и снегопады. День ото дня температура будет падать, а осадки становиться более частными и обильными.

Понедельник, 19 ноября, станет самым теплым днем на этой неделе. Синоптики обещают -1 градус, переменную облачность и небольшой снег. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.

Во вторник, 20 ноября, днем температура воздуха составит -1 градус, ночью -6. Будет облачно с прояснениями, временами снег. Ветер западный 4 метра в секунду.

В среду, 21 ноября, днем столбики термометров покажут -3 градуса, ночью -5. Ожидается пасмурная погода и по-прежнему осадки. Ветер северный 2 метра в секунду.

В четверг, 22 ноября, похолодает еще сильнее: днем будет -6 градусов, ночью -9. Переменная облачность, снег. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.