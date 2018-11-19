Есть пострадавшие: в Екатеринбурге троллейбус врезался в киоск

СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-19T07:17:33+03:00

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В Екатеринбурге троллейбус четвертого маршрута протаранил киоск. На улице Советской общественный транспорт неожиданно выехал на встречную полосу, снес ограждение, после чего врезался в ларек.

Как рассказали свидетели аварии, пострадал, минимум, один человек. В момент ДТП он переходил дорогу и был сбит троллейбусом.

- Я рядом стояла, потом слышу грохот, поворачиваюсь - троллейбус в киоск врезался, человек на дороге валяется. Вызвали скорую, приехала, дальше не знаю что, - рассказала очевидица Наталия.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Дать комментарий в Госавтоинспекции пообещали чуть позже.