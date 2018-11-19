Мэрия Екатеринбурга купит 13 квартир для жителей аварийных домов

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-19T07:06:16+03:00

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Администрация Екатеринбурга готова потратить 44 миллиона рублей на переселение жильцов аварийных и ветхих домов. Согласно сайту госзакупок, на эти деньги мэрия планирует приобрести 13 новых квартир - 12 двухкомнатных и одну «однушку».

- Площадь квартир, состоящих из двух жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, - от 52 до 72 квадратных метров. Для квартиры, состоящей из одной жилой комнаты и помещений вспомогательного использования, предназначенной для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в которой комната изолирована от мест вспомогательного использования, - от 30 до 36 квадратных метров, - говорится в техзадании.

Все квартиры должны быть обеспечены необходимыми коммуникациями и располагаться в домах, где не менее трех этажей.