В доме на Новой Сортировке нашли тело 13-летней школьницы

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-18T10:03:17+03:00

По словам силовиков криминала в смерти девочки нет

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Накануне в одном из домов в Екатеринбурге было найдено тело 13-летней девочки. Школьница возвращалась вместе с подругой домой, но в подъезде ей стало плохо.

- Проверка проводится следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга областного СКР. Данных о криминальном характере смерти нет, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти, — говорит руководитель пресс-службы областного СКР Александр Шульга. – Подробности не разглашаются, так как ребенок несовершеннолетний.

ЧП произошло в районе Новой сортировки, в доме по улице Седова.