В Екатеринбурге стартовала бесплатная вакцинация против гриппа
В Екатеринбурге перед началом зимы объявлена бесплатная вакцинация против гриппа. Цель медиков: провести профилактику опасного заболевания среди городского населения.
Прививку горожане могут поставить по месту жительства. «Совигрипп», по заверениям медиков, подходит для всех с 6-месячного возраста, включая беременных женщин во втором и третьем триместрах. Вакцина идет без консерванта.
Прививка показана в первую очередь пенсионерам, дошкольникам и школьникам, потому что именно эти возрастные категории считаются наиболее уязвимыми для вируса.
Отметим, что на сегодняшний день от гриппа в Екатеринбурге привились больше 54% детей и 52% взрослых.