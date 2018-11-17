2018-11-17T15:41:37+03:00
На здоровье

В Екатеринбурге стартовала бесплатная вакцинация против гриппа

Ампул хватит на всех
Лев Истомин
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Вакцины хватит на всехВакцины хватит на всехФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перед началом зимы объявлена бесплатная вакцинация против гриппа. Цель медиков: провести профилактику опасного заболевания среди городского населения.

Прививку горожане могут поставить по месту жительства. «Совигрипп», по заверениям медиков, подходит для всех с 6-месячного возраста, включая беременных женщин во втором и третьем триместрах. Вакцина идет без консерванта.

Прививка показана в первую очередь пенсионерам, дошкольникам и школьникам, потому что именно эти возрастные категории считаются наиболее уязвимыми для вируса.

Отметим, что на сегодняшний день от гриппа в Екатеринбурге привились больше 54% детей и 52% взрослых.

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