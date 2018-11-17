В Екатеринбурге открыли памятник военным контрразведчикам

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-17T14:50:56+03:00

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В Екатеринбурге открыли памятник контрразведчикам, который расположился на аллее возле окружного Дома офицеров. Монумент здесь установили к 100-летию образования органов внутренней контрразведки.

На открытие монумента пришли военные и гражданские лицаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии собрались десятки уральских военных и руководство ФСБ России по Центральному федеральному округу, а также простые горожане.

Высота скульптуры - 6 метровФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скульптурная композиция из бронзы, высотой почти 6 метров, представляет собой фигуру офицера-контрразведчика в современной военной форме и возвышается на постаменте из красного гранита.

Церемонию провели в торжественной обстановкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автор памятника – известный скульптор Константин Грюнберг, авторству которого принадлежат памятники «Черный тюльпан», маршалу Георгию Жукову и монумент царской семьи Николая II.