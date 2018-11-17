В Екатеринбурге снова полыхала закусочная «Югославия»
В Екатеринбурге в субботу, 17 ноября, в очередной раз вспыхнула закусочная сербской кухни «Югославия гриль», расположенная на пересечении улиц Куйбышева и Мамина-Сибиряка.
- Опять задымила закусочная "Югославия". Сегодня плескавницу здесь можно не заказывать, - написал на своей странице в Facebook очевидец Олег Медведев, снявший ЧП на видео.
Огонь быстро распространился по стенам и крыше киоска. На место ЧП оперативно приехали пожарные, которые в считанные минуты справились с огнем.
- В тушении пожара задействованы две единицы техники и 8 человек личного состава. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 12:29, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар в сербской закусочной Екатеринбурга.Видео: Олег Медведев
Никто из людей во время пожара не пострадал. Обстоятельства и причины ЧП сейчас выясняются.
Отметим, что этот объект горит не первый раз: здесь был пожар в середине марта 2017 года, когда заведение выгорело дотла спустя пару недель после открытия.
Закусочная расположена возле оживленной городской магистрали. Фото: Яндекс.Карты