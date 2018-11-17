2018-11-17T13:10:56+03:00
Общество

Верующие предложили свой вариант имени аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

С предложением обратились к губернатору и Общественной палате
Лев Истомин
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Аэропорт получит новое имяАэропорт получит новое имяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Православные верующие предложили свой вариант имени для названия аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. С инициативой основательница Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале ХХ века Оксана Иванова обратилась к губернатору Свердловской области, Общественной палате региона, а также России.

- Просим вас рассмотреть возможность расширить спектр предлагаемых вариантов. На наш взгляд, в число обсуждаемых имен стоило бы включить Елизавету Федоровну Романову, почитаемую нашей Церковью и нашим народом как святую, - написала группа единомышленников в открытом обращении к главе региона.

В качестве аргумента в документе указано, что включение святой в список подчеркнуло бы роль женщин в отечественной истории, а также привлекло бы внимание к вершинам святости, на которые был способен правящий класс дореволюционной России.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 12 ноября на Урале одновременно с другими регионами стартовало народное голосование в рамках проекта «Великие имена России». В Екатеринбурге жители города голосуют за имя, которое присвоят аэропорту Кольцово. В лидерах голосования оказались уральский писатель Павел Бажов (5 380 голоса), а также промышленник Акинфий Демидов ( 3772 голоса) и маршал Георгий Жуков (2 581), несколько лет проживший на Урале.

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