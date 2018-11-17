2018-11-17T11:42:59+03:00
Общество

«Это ад!»: Екатеринбург встал в плотные пробки из-за эстафеты олимпийского огня

Передвигаться на транспорте по многим улицам практически невозможно
Лев Истомин
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Движение открыли только в 13:32Движение открыли только в 13:32Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу днем социальные сети и сервис Яндекс.Пробки за считанные минуты наполнились сотнями гневных комментариев жителей Екатеринбурга, которые попали в многокилометровые пробки из-за эстафеты Олимпийского огня.

Для проведения спортивного мероприятия в городе перекрыли проспект Ленина по всей длине, из-за чего транспорт встал во всех районах города, а в самом центре проехать практически нельзя.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

- Я уже два часа стою. Вот сейчас факелоносцы уже добежали до Площади Кирова, но пробки не рассасываются, а я уже везде опоздала, - возмущает жительница Верх-Исетского района Анна.

Горожане не в первый раз недоумевают: почему нельзя проводить спортивные мероприятия за городом, либо на стадионах.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

- Почему из-за кучки псевдолюбителей спорта, часть из которых нагнали в центр Екатеринбурга по разнарядке, должны страдать сотни тысяч горожан? Это глупо, - поделился с «Комсомолкой» своим мнением читатель Евгений.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

В сервисе Яндекс.Пробки за 20 минут опубликованы сотни гневных комментариев: «Это ад!», «День депутата отмечаем?», «Освободитель дороги для народа!», - самые приличные из всех.

Отметим, что сейчас автомобилистов начинают запускать на машинах в центр города, но большие пробки еще сохраняются.

Причиной пробок стал вот этот Огонь олимпиады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной пробок стал вот этот Огонь олимпиадыФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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