В Свердловской области обновили состав Общественной палаты

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-17T08:50:31+03:00

Новые заседания ОП будут проходить в измененном составе. Фото: Яндекс.Карты

В команду пришли директор конторы и спортсмен

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Общественная палат Свердловской области обновила свой состав через два месяца после выборов в Городскую думу Екатеринбурга. Изменения произошли из-за того, что два теперь уже бывших члена палаты вошли в состав думы.

Депутатами в сентябре этого года стали единороссы - учредитель фонда «Уральский Союз Патриотов» Сергей Воронин и сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию в Свердловской области» Анастасия Немец.

С 16 ноября их места официально заняли гендиректор комбината «Электрохимприор» Сергей Жамилов и руководитель общественников из организации «Свердловская федерация подводного спорта» Валерий Черкашин.

Нынешний состав ОП Свердловской области сформировали летом этого года. В него вошли 42 жителя региона, среди которых - представители местного самоуправления, промышленности, науки, аграрного сектора, образования, общественных организаций, а также ветераны, экологи и духовенство.

Треть списка утвердили депутаты Законодательного собрания Свердловской области, 14 человек – глава региона, столько же – члены нового состава ОП по представлению местных объединений.

Одна из задач нового состава областной Общественной палаты – обеспечивать взаимодействие и диалог власти и общества при выполнении программы «Пятилетка развития» и других значимых проектов.