2018-11-16T22:27:26+03:00
Политика

Точечная помощь: Мэр Екатеринбурга раздаст главам районов по 10 миллионов на помощь населению

Эти деньги пойдут на оперативное решение срочных проблем
Лев Истомин
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Мэр придумал, как поддержать жителей районовМэр придумал, как поддержать жителей районовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Градоначальник Екатеринбурга Александр Высокинский намерен помогать жителям уральской столицы через глав районов.

По распоряжению мэра, руководителям районов выделят по 10-15 миллионов рублей из городского бюджета для того, чтобы чиновники могли решать «точечные проблемы» граждан. Для этого у каждого главы района будет сформирован собственный фонд, тратить который они будут без согласования с «серым домом».

Об этом Александр Высокинский заявил, выступая в студии радиостанции «Город ФМ», пояснив, что эти фонды помогут сформировать в городе институт «сильных глав».

- Если человек называется главой, то у него должны быть полномочия, - подчеркнул мэр Екатеринбурга, добавив, что в случае подтверждения эффективности, бюджет фондов со временем может быть увеличен.

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