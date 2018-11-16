Точечная помощь: Мэр Екатеринбурга раздаст главам районов по 10 миллионов на помощь населению

СЕГОДНЯ 22:27 2018-11-16T22:27:26+03:00

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Градоначальник Екатеринбурга Александр Высокинский намерен помогать жителям уральской столицы через глав районов.

По распоряжению мэра, руководителям районов выделят по 10-15 миллионов рублей из городского бюджета для того, чтобы чиновники могли решать «точечные проблемы» граждан. Для этого у каждого главы района будет сформирован собственный фонд, тратить который они будут без согласования с «серым домом».

Об этом Александр Высокинский заявил, выступая в студии радиостанции «Город ФМ», пояснив, что эти фонды помогут сформировать в городе институт «сильных глав».

- Если человек называется главой, то у него должны быть полномочия, - подчеркнул мэр Екатеринбурга, добавив, что в случае подтверждения эффективности, бюджет фондов со временем может быть увеличен.