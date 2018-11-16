Точечная помощь: Мэр Екатеринбурга раздаст главам районов по 10 миллионов на помощь населению
Градоначальник Екатеринбурга Александр Высокинский намерен помогать жителям уральской столицы через глав районов.
По распоряжению мэра, руководителям районов выделят по 10-15 миллионов рублей из городского бюджета для того, чтобы чиновники могли решать «точечные проблемы» граждан. Для этого у каждого главы района будет сформирован собственный фонд, тратить который они будут без согласования с «серым домом».
Об этом Александр Высокинский заявил, выступая в студии радиостанции «Город ФМ», пояснив, что эти фонды помогут сформировать в городе институт «сильных глав».
- Если человек называется главой, то у него должны быть полномочия, - подчеркнул мэр Екатеринбурга, добавив, что в случае подтверждения эффективности, бюджет фондов со временем может быть увеличен.