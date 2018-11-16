2018-11-16T19:51:11+03:00
Общество

Я - профессионал: социальный лифт для самых целеустремленных студентов

УрФУ помогает студентам трудоустроиться и успешно подняться по карьерной лестнице
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Телемосты с работодателями, «Ночь карьеры», «Весна карьеры», дискуссионные и образовательные площадки. Это лишь малая часть мероприятий, которые УрФУ организовывает для содействия трудоустройству и развития карьеры обучающихся и выпускников. Ни дня без новых знаний! 16 и 17 ноября, например, в университете Всероссийский студенческий форум по трудоустройству. А уже в январе-феврале 2019 года студенты выполнят задания заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал». Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал, зачем это нужно университету.

- Главная задача любого вуза – подготовка качественного выпускника. Чтобы он нашел себя в профессии, обладал всеми необходимыми качествами, которые ценит работодатель. Олимпиада «Я – профессионал», например, является очень мощным, действенным средством для того, чтобы мы смогли нарастить компетенции наших выпускников, - прокомментировал Виктор Кокшаров, ректор УрФУ.

Примечательно, что на олимпиаде «Я – профессионал» студенты могут попробовать себя в самых разных областях – не обязательно показывать свои силы в рамках той специальности, на которой они обучаются. Отметим, что в 2017 году был уникальный для России (!) случай – студент УрФУ на олимпиаде победил в двух совершенно разных направлениях (государственное и муниципальное управление и экология). На сегодняшний день на олимпиаду студенты УрФУ подали 7940 заявок по всем 54 направлениям.

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