2018-11-16T19:49:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге возле Южного автовокзала разрешили правый поворот на красный

В городе решились на эксперимент
Лев Истомин
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта на светофоре установили знак, разрешающий поворачивать направо на запрещающий сигнал светофора.

- Теперь экспериментальный стандарт ПНСТ 247-2017 разрешает использовать для организации дорожного движения новые дорожные знаки, которых еще нет в ПДД, в том числе знак «Полоса движения трамвая» или, как на указанном перекрестке, организовывать движение на красный сигнал светофора для поворота направо, - рассказывают в пресс-службу мэрии.

Сотрудники городской администрации намерены тщательно проработать вместе со специалистами из городской ГИБДД возможность перестройки светофоров на новый режим. Ранее из ГАИ в мэрию приходили предписания о необходимости перестройки режима работы 73 светофоров таким образом, чтобы автолюбители не могли поворачивать направо, когда проезжую часть пересекают пешеходы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Я - профессионал: социальный лифт для самых целеустремленных студентов
Завод HIENKEN в Екатеринбурге отметил юбилей
В воскресенье вечером музеи Екатеринбурга можно будет посетить бесплатно
Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав
На улучшение экологии Среднего Урала потратят два миллиарда рублей
В Екатеринбурге будут судить четырех человек, обвиняемых в обрушении крыши на заводе имени Калинина
Чувствуйте себя как дома: художник из Екатеринбурга разрисовал вагон метро под квартиру
Звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова заняла 68-е место в рейтинге самых сексуальных женщин
Спокойные, но любопытные: в зоопарке Екатеринбурга поселились зеленые мартышки
Снял на телефон и побежал за помощью: на Урале школьник помог поймать мужчину, до комы избившего приятеля
Мэрия Екатеринбурга победит СПИД «по-французски»
В Екатеринбург привезли эстафетный огонь зимней Универсиады