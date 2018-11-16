В Екатеринбурге возле Южного автовокзала разрешили правый поворот на красный

СЕГОДНЯ 19:49 2018-11-16T19:49:33+03:00

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В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта на светофоре установили знак, разрешающий поворачивать направо на запрещающий сигнал светофора.

- Теперь экспериментальный стандарт ПНСТ 247-2017 разрешает использовать для организации дорожного движения новые дорожные знаки, которых еще нет в ПДД, в том числе знак «Полоса движения трамвая» или, как на указанном перекрестке, организовывать движение на красный сигнал светофора для поворота направо, - рассказывают в пресс-службу мэрии.

Сотрудники городской администрации намерены тщательно проработать вместе со специалистами из городской ГИБДД возможность перестройки светофоров на новый режим. Ранее из ГАИ в мэрию приходили предписания о необходимости перестройки режима работы 73 светофоров таким образом, чтобы автолюбители не могли поворачивать направо, когда проезжую часть пересекают пешеходы.