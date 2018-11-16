2018-11-16T17:00:47+03:00
Экономика

Завод HIENKEN в Екатеринбурге отметил юбилей

Ведущие СМИ города побывали в гостях у «именинника» и познакомились с технологией производства напитков
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
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Вчера, 15 ноября, завод отметил свое 35-летие – задорно, познавательно и, конечно, с подарками для гостей. Их, кстати, тоже было 35: журналисты, блогеры и лидеры общественного мнения столицы Урала. Присутствующие узнали о технологии производства пивных напитков, познакомились со всеми этапами подготовки необходимых ингредиентов, испробовали горячий солод на вкус, приняли участие в мастер-классе по пивному этикету (оказывается, он существует!) и прошли тематический квест.

По словам директора пивоваренного завода «Патра» (филиал HIENKEN в Екатеринбурге) Евгения Стрельца сегодня компания производит около миллиона бутылок в день.

СПРАВКА

Завод «Патра» берет свое начало с 1983 года – именно тогда началось строительство завода безалкогольных напитков и минеральных вод «Свердловский». Первую продукцию он выпустил уже через пять лет. Название предприятию дала речка Патрушиха, протекающая рядом.

В 2005 году компания HIENKEN приобрела пивоварню и начала масштабный проект по модернизации производства. Сегодня завод входит в 20-ку высокотехнологичных пивоварен на российском рынке с мощностью в 3,2 млн гектолитров в год.

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