В воскресенье вечером музеи Екатеринбурга можно будет посетить бесплатно

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-16T16:52:28+03:00

На днях в водонапорной башне на Плотинке открылся обновленный музей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 18 ноября, в Екатеринбурге пройдет «Вечер музеев», во время которого ведущие музеи города можно будет посетить бесплатно. Правда, для этого надо прийти в определенное время - с 18.00 до 22.00.

- Проект посвящен историческому дню рождения города и является символическим подарком музеев по случаю памятной даты, - рассказывают в администрации Екатеринбуга. - Экспозиции воскресным вечером можно посетить совершенно бесплатно, следует только зарегистрироваться на одну из экскурсий в определенное время на сайте проекта.

В числе музеев, которые можно посетить бесплатно, будет и обновленная водонапорная башня на Плотинке.

- При создании экспозиции использованы уникальные фотоматериалы, предметы из музейных и частных коллекций, представляющие долгую историческую жизнь самой башни и центра нашего города, - говорят в мэрии.