В воскресенье вечером музеи Екатеринбурга можно будет посетить бесплатно
В воскресенье, 18 ноября, в Екатеринбурге пройдет «Вечер музеев», во время которого ведущие музеи города можно будет посетить бесплатно. Правда, для этого надо прийти в определенное время - с 18.00 до 22.00.
- Проект посвящен историческому дню рождения города и является символическим подарком музеев по случаю памятной даты, - рассказывают в администрации Екатеринбуга. - Экспозиции воскресным вечером можно посетить совершенно бесплатно, следует только зарегистрироваться на одну из экскурсий в определенное время на сайте проекта.
В числе музеев, которые можно посетить бесплатно, будет и обновленная водонапорная башня на Плотинке.
- При создании экспозиции использованы уникальные фотоматериалы, предметы из музейных и частных коллекций, представляющие долгую историческую жизнь самой башни и центра нашего города, - говорят в мэрии.