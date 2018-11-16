2018-11-16T16:52:28+03:00
Общество

В воскресенье вечером музеи Екатеринбурга можно будет посетить бесплатно

В столице Урала пройдет «Вечер музеев»
Данил СВЕЧКОВ
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На днях в водонапорной башне на Плотинке открылся обновленный музей.На днях в водонапорной башне на Плотинке открылся обновленный музей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 18 ноября, в Екатеринбурге пройдет «Вечер музеев», во время которого ведущие музеи города можно будет посетить бесплатно. Правда, для этого надо прийти в определенное время - с 18.00 до 22.00.

- Проект посвящен историческому дню рождения города и является символическим подарком музеев по случаю памятной даты, - рассказывают в администрации Екатеринбуга. - Экспозиции воскресным вечером можно посетить совершенно бесплатно, следует только зарегистрироваться на одну из экскурсий в определенное время на сайте проекта.

В числе музеев, которые можно посетить бесплатно, будет и обновленная водонапорная башня на Плотинке.

- При создании экспозиции использованы уникальные фотоматериалы, предметы из музейных и частных коллекций, представляющие долгую историческую жизнь самой башни и центра нашего города, - говорят в мэрии.

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