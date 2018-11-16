В Екатеринбурге будут судить четырех человек, обвиняемых в обрушении крыши на заводе имени Калинина

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-16T15:42:07+03:00

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Скоро служители Фемиды поставят точку в деле об обрушении крыши на Машиностроительном заводе имени М.И.Калинина, которое случилось два года назад. Тогда под завалами оказались 18 человек. Четверо из них погибли. Вскоре после этого Следственный комитет обвинил в случившемся пятерых человек. Среди них два сотрудника завода, которые должны были следить за эксплуатацией здания цеха, собственник строительных фирм, латавших крышу незадолго до ЧП, а также два ее руководителя, один из которых впоследствии скончался.

- В результате совокупности допущенных обвиняемыми нарушений несущая способность конструктивных элементов корпуса №15 не была обеспечена, и фактические нагрузки превысили проектные нагрузки более чем в 2 раза, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Это неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций и частично железобетонного каркаса корпуса.

Расследование уголовного дела уже завершено. В ближайшие дни его передадут в суд.