2018-11-16T15:42:07+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить четырех человек, обвиняемых в обрушении крыши на заводе имени Калинина

Тогда пострадали 14 человек и погибли четверо
Данил СВЕЧКОВ
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Искать людей, оказавшихся под завалами, спасателям помогали служебные собаки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиИскать людей, оказавшихся под завалами, спасателям помогали служебные собаки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Скоро служители Фемиды поставят точку в деле об обрушении крыши на Машиностроительном заводе имени М.И.Калинина, которое случилось два года назад. Тогда под завалами оказались 18 человек. Четверо из них погибли. Вскоре после этого Следственный комитет обвинил в случившемся пятерых человек. Среди них два сотрудника завода, которые должны были следить за эксплуатацией здания цеха, собственник строительных фирм, латавших крышу незадолго до ЧП, а также два ее руководителя, один из которых впоследствии скончался.

- В результате совокупности допущенных обвиняемыми нарушений несущая способность конструктивных элементов корпуса №15 не была обеспечена, и фактические нагрузки превысили проектные нагрузки более чем в 2 раза, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Это неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций и частично железобетонного каркаса корпуса.

Расследование уголовного дела уже завершено. В ближайшие дни его передадут в суд.

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