Чувствуйте себя как дома: художник из Екатеринбурга разрисовал вагон метро под квартиру

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-16T15:32:27+03:00

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Пассажиры екатеринбургского метрополитена стали заметно веселее. Еще бы! Теперь в городской подземке курсирует радужный вагон, который к тому же стилизован под квартиру. Его расписал профессиональный художник и постоянный участник фестивалей по стрит-арту Максим Реванш.

Фото: Максим Реванш

На вагоне можно увидеть те мелочи, которые окружают людей ежедневно и которые и создают домашний уют: это цветы в горшках, будильник, настольная лампа, чашка чая или баночка варенья.

Фото: Максим Реванш

- Хотелось сделать визуально выразительный вагон, не похожий не на один из существующих ранее, - рассказал автор. - За основной мотив я взял интерьер, заполнив им пространство вагона, добавил туда время, которое проходит сквозь все пространство и в завершение добавил энергии с помощью цвета!