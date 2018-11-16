Звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова заняла 68-е место в рейтинге самых сексуальных женщин

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-16T14:39:53+03:00

В прошлом году она стала 54-ой

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Звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова заняла 68-е место в конкурсе «100 самых сексуальных женщин России» по версии журнала MAXIM. При этом актриса начинала голосование на 40-й позиции.

Сейчас же лидирует Наталья Краснова, на втором месте Ирина Шейк, на третьем — Анастасия Ивлеева. Замыкает топ-чарт Ксения Раппопорт.

В следующем этапе конкурса эксперты подведут итоги и составят рейтинг, благодаря которому и определят победительницу. В прошлом году Михалкова заняла 54-е место в читательском голосовании.