Мэрия Екатеринбурга победит СПИД «по-французски»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-16T14:00:32+03:00

В Екатеринбурге всегда уделяли внимание проблеме ВИЧ. Сейчас внимание к ней будет увеличено Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Чиновники мэрии Екатеринбурга продолжат борьбу со СПИДом и ВИЧ в городе. Очередным шагом на этом пути стало присоединение мегаполиса к Парижской декларации по борьбе с ВИЧ/СПИД. Екатеринбург станет первым городом в России, который подпишет этот документ.

Что это за документ?

Декларация создана по инициативе международной организации UNAid, которая ведет борьбу со смертельным вирусом. Общественники подключают к проекту большие города по всему миру, в которых статистика по ВИЧ и СПИД, как правило, хуже, чем в других населенных пунктах.

Что это даст городу?

Мэрия во главе с градоначальником Александром Высокинским после подписания документа обязуется к 2020 году достичь показателей «90-90-90». То есть 90% всех ВИЧ-инфицированных должны знать свой статус и обратиться за медицинской помощью, столько же больных должны получать лекарства и помощь врачей, у 90% из них вирусная нагрузка должна стать нулевой.

Кто уже в теме?

Первым мэром, который включил город в список миллионников, ведущих борьбу со смертельным вирусом, стал градоначальник Парижа Анн Идальго. Позже к французской столице присоединились Амстердам, Брюссель, Женева, Майами, Сан-Франсиско, Вашингтон, Дели, Мельбурн и Бангкок.

Когда подпишут?

В администрации Екатеринбурга заявили, что специалисты готовы подписать Парижскую декларацию 1 декабря этого года, после чего будет использован опыт уже подключившихся к программе городов для выполнения показателей по борьбе со СПИДом и ВИЧ.