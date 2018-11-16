2018-11-16T14:15:17+03:00
Спорт

В Екатеринбург привезли эстафетный огонь зимней Универсиады

Колбу с пламенем установили в УрФУ
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кроме УрФУ огонь Универсиады побывает в школе-интернате №8Кроме УрФУ огонь Универсиады побывает в школе-интернате №8Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральскую столицу сегодня доставили огонь XXIX эстафеты Всемирной зимней универсиады. Торжественный прием колбы с пламенем состоялся в Уральском федеральном университете имени Бориса Ельцина. Студенты и преподаватели вуза уже успели сделать памятные фотографии.

Из Екатеринбурга огонь отправится во Владивосток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга огонь отправится во ВладивостокФото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра 25 факелоносцев пронесут огонь Универсиады по улицам города. Старт будет дан в полдень. Участники пробегут от здания УрФУ на улице Мира, по проспекту Ленина мимо Дома Севастьянова, площади 1905 года, Исторического сквера, старинной водонапорной башни, памятника Татищеву и де Геннину, Павлу Бажову, театра оперы и балета. Общая протяженность маршрута эстафеты составит пять километров.

- Завершится екатеринбургский этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019 в 13:30 на площади Кирова, где за час до этого начнется финальный праздник, кульминацией которого станет зажжение городской чаши огня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Общая протяженность маршрута эстафеты составит пять километров

Общая протяженность маршрута эстафеты составит пять километров

Также факел зимней Универсиады побывает в школе-интернате №8.

Из столицы Урала огонь отправится во Владивосток, где 24 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

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