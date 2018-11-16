Мэрия Екатеринбурга за 77 миллионов рублей купит нижегородские трамваи

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-16T12:16:49+03:00

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Мэрия Екатеринбурга подвела итоги тендера, стартовавшего в октябре, на покупку новых трамваев. Конкурс выиграло нижегородское ООО «Фобос-ТС» - предприятие стало единственным, кто подал заявку на участие.

Согласно условию, «Фобос» поставят для уральских пассажиров четыре низкопольных трамвая. Каждый из них должен вмещать до 170 человек и быть оборудован светодиодными табло снаружи и «бегущей строкой» и видеокамерами внутри салона.

- Доля низкого пола должна составлять не менее 39% от общей площади салона и при этом образовывать сплошную поверхность без ступенек, на которую можно подняться через одну служебную дверь, сделав при этом всего один шаг с опорной поверхности, - говорилось в техзадании.

За все составы Администрация Екатеринбурга заплатит 77 миллионов рублей.