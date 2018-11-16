2018-11-16T11:36:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пройдет последняя в этом году ярмарка

Традиционно торговые ряды раскинутся на площади 1905 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В центре Екатеринбурга в предстоящие выходные пройдет последняя - четырнадцатая - в этом году сельскохозяйственная ярмарка. По традиции рынок расположится на Площади 1905 года.

Посетителям предложат свежие овощи, мед, соления, грибы, ягоды, мясные деликатесы, рыбу. Учитывая приближение зимы, гости также смогут выбрать варежки, носки, валенки, платки, пончо и другую теплую одежду. Здесь же будут продавать сувениры из кожи, гобелены и кукол ручной работы.

- Торговля на площади 1905 года по выходным дням культивируется в столице Урала уже 3 года подряд. За это время отшумело уже 40 ярмарок. С этом году их посетили более 200 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Свою работу главная ярмарка выходного дня в Екатеринбурге продолжит весной.

Уже в понедельник, 19 ноября, площадь закроют и для торговых рядов, и для парковки автомобилей - пространство будут готовить к строительству ледового городка.

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