2018-11-16T11:30:26+03:00
Общество

Будущим архитекторам и дизайнерам помогут подготовиться к творческому конкурсу

Пятидневный интенсив пройдет в конце декабря
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На курсах можно отточить профессиональные навыки. Фото: предоставлено организаторамиНа курсах можно отточить профессиональные навыки. Фото: предоставлено организаторами
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Сибирский федеральный университет приглашает уральских абитуриентов на пятидневный интенсив в Красноярске.

С 24 по 28 декабря СФУ проводит интенсивные курсы подготовки к вступительным экзаменам по творческим предметам. Абитуриентов из Свердловской области ждут в Красноярске, где в течение пяти дней на базе кампуса СФУ с ними будут заниматься преподаватели вуза. Набор в группы завершается 5 декабря, количество мест ограничено. Подробнее о подготовительных курсах можно узнать на сайте университета и по телефону 8 (391) 249-79-69.

В Красноярске архитекторов обучают с 1973 года, до появления Сибирского федерального университета (крупнейшего вузы за Уралом) подготовка велась в Красноярской государственной архитектурно-строительной академии. Сейчас в учебном заведении действует институт архитектуры и дизайна, преподаватели которого – практикующие специалисты, участники выставок, победители и призеры творческих конкурсов.

Как рассказали в пресс-службе вуза, творческие испытания – обязательная часть вступительных экзаменов по таким специальностям, как «Дизайн» и «Дизайн архитектурной среды», «Архитектура», «Градостроительство» и «Декоративно-прикладное искусство» не только в Сибирском федеральном университете, но и в других вузах страны.

В рамках подготовительных курсов будущие дизайнеры и архитекторы попрактикуются в рисунке гипсовой головы, композиции из геометрических тел и черчении. Вести курсы будут действующие преподаватели кафедры живописи и рисунка СФУ, члены приемной комиссии вуза.

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