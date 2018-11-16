В аэропорту Кольцово задержали пассажира, везшего 6 килограммов контрафактных духов
Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажира-парфюмера. Мужчина, прилетевший из Баку, пытался нелегально провезти в багаже духи с лейблами известных марок. Всего в чемодане у него обнаружили 18 флаконов общим весом 6 килограммов.
- Для чего ему нужно столько парфюма, мужчина объяснить не смог, равно как и предъявить декларацию. Он даже начал оправдываться, что его лишь попросили передать багаж встречающему, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Сейчас духи отправлены на экспертизу, которая установит или опровергнет их оригинальность и стоимость.
В зависимости от ущерба, нанесенного правообладателям, будет известно, грозит нарушителю административная или уголовная ответственность.