2018-11-16T10:52:26+03:00
Общество

В аэропорту Кольцово задержали пассажира, везшего 6 килограммов контрафактных духов

Весь парфюм отправлен на экспертизу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажира-парфюмера. Мужчина, прилетевший из Баку, пытался нелегально провезти в багаже духи с лейблами известных марок. Всего в чемодане у него обнаружили 18 флаконов общим весом 6 килограммов.

- Для чего ему нужно столько парфюма, мужчина объяснить не смог, равно как и предъявить декларацию. Он даже начал оправдываться, что его лишь попросили передать багаж встречающему, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сейчас духи отправлены на экспертизу, которая установит или опровергнет их оригинальность и стоимость.

В зависимости от ущерба, нанесенного правообладателям, будет известно, грозит нарушителю административная или уголовная ответственность.

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