2018-11-16T10:07:18+03:00
Происшествия

В Сысерти вынесли приговор мужчине, который выбросил из окна третьего этажа родную мать

До этого сын вымогал у женщины деньги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Теперь мужчина сам должен матери кругленькую суммуТеперь мужчина сам должен матери кругленькую суммуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти вынесли приговор мужчине, который выбросил из окна квартиры собственную мать. Трагедия произошла, когда Максим Марьин вместе с другом приехал к женщине в гости в Арамиль. Но вместо того, чтобы узнать, как у нее дела, стал вымогать у пенсионерки деньги.

Услышав отказ, сын достал нож и стал размахивать им перед матерью, а потом несколько раз ударил ее рукой. Испугавшись, женщина сумела выбраться из квартиры через окно и повисла на подоконнике.

- Подсудимый, полагая, что от падения с высоты третьего этажа неизбежно наступить смерть, толкнул свою мать руками в плечи, от чего она упала на землю. В результате женщина получила тяжелые травмы и долгое время провела в больничном стационаре, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Уголовное дело в отношении Марьина было выделено в отдельное производство, поскольку он находился в розыске.

Суд приговорил Максима Марьина к 8 годам колонии строгого режима и заплатит матери компенсацию в 700 тысяч рублей. Его соучастник проведет в тюрьме 7,5 лет.

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