2018-11-16T10:02:44+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах

Бизнес с партнерами из Гонконга теперь вести проще
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов и клиентов сегмента малого и среднего бизнеса – открытие расчетного счета и осуществления платежей в гонконгских долларах (HKD).

Новая услуга делает более удобным сопровождение сделок с деловыми партнерами из Гонконга: клиентам Банка становится доступно совершение операций с контрагентами, в том числе, заключение контрактов, в данной валюте. Кроме того, клиенты могут перечислять в гонконгских долларах выручку на свои счета.

Банк УРАЛСИБ также предлагает клиентам открытие счетов и совершение расчетных операций в российских рублях, евро и долларах США, а также в китайских юанях, японских йенах, канадских и австралийских долларах, белорусских рублях, казахстанских тенге, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских, датских и норвежских кронах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова заняла 68-е место в рейтинге самых сексуальных женщин
Спокойные, но любопытные: в зоопарке Екатеринбурга поселились зеленые мартышки
Снял на телефон и побежал за помощью: на Урале школьник помог поймать мужчину, до комы избившего приятеля
Мэрия Екатеринбурга победит СПИД «по-французски»
В Екатеринбург привезли эстафетный огонь зимней Универсиады
Мэрия Екатеринбурга за 77 миллионов рублей купит нижегородские трамваи
В Екатеринбурге пройдет последняя в этом году ярмарка
Будущим архитекторам и дизайнерам помогут подготовиться к творческому конкурсу
В аэропорту Кольцово задержали пассажира, везшего 6 килограммов контрафактных духов
В Сысерти вынесли приговор мужчине, который выбросил из окна третьего этажа родную мать
В Алапаевске муниципальная служащая втихаря продала служебную квартиру
В Екатеринбурге ищут подрядчика для реставрации «Дома Севастьянова»
Побежал догонять мяч: в Краснотурьинске 10-летний футболист был сбит внедорожником
На Урале прокуратура заблокировала сайты, торгующие краснокнижной рыбой
Екатеринбургский должник лишился внедорожника, который он спрятал на парковке отдела приставов
Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные
Угонщицу служебной легковушки в здания полиции в Екатеринбурге признали невменяемой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
На Урале наркодилер попался, предъявив инспектору вместо паспорта «синтетику»
Слишком много аварий: свердловская прокуратура проверит коммунальные службы
Отстраненной уральской чиновнице «государство не просило вас рожать» нашли замену
Уральские таможенники конфисковали 260 нелегальных шуб
Уральских садоводов обяжут лицензировать скважины
Среднему Уралу не хватает денег на замену 3000 лифтов