В Алапаевске муниципальная служащая втихаря продала служебную квартиру

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-16T09:36:19+03:00

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В Алапаевске на скамье подсудимых оказалась инженер службы капитального ремонта и строительства муниципальных объектов. Женщину обвинили в незаконной продаже жилья.

Два года назад сотрудница МКУ «Дирекция единого заказчика» получила служебную однокомнатную квартиру в 28,8 квадратных метров на улице Фрунзе. Соответствующее распоряжение дал глава города.

Через год женщина попросила разрешить ей приватизировать жилище, а став единоличной собственницей, продала квартиру за 660 тысяч рублей. Сама инженер владела другой квартирой, а в служебной никогда и не проживала.

- При этом постановление главы муниципалитета об исключении указанной квартиры из числа служебного жилья не издавалось. Кроме того, на основании Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» служебные жилые помещения не подлежат приватизации, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор направил иск в суд, в котором просил признать договор приватизации недействительным и взыскать с хитрой служащей деньги от продажи. Суд требования удовлетворил.