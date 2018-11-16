Побежал догонять мяч: в Краснотурьинске 10-летний футболист был сбит внедорожником
В Краснотурьинске 10-летнего школьника сбил внедорожник. Авария произошла днем возле пешеходного перехода на улице Октябрьская, 73.
Ребенок вернулся из школы и отпросился у мамы погулять на спортивной площадке. Радостно схватив футбольный мяч, мальчик пошел на поле. Но по пути мяч выскользнул и покатился на дорогу. Школьник побежал за ним, однако не успел и попал под колеса машины.
- В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом трех позвонков, а также множественные раны и ссадины лица, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Отвечать за это придется не только водителю, но и матери пострадавшего ребенка. На нее составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.
Автоинспекторы напоминают родителям о необходимости контролировать детей, обучать их ПДД и быть личным примером в соблюдении этих правил.
С начала года в Свердловской области с участием детей произошло 276 аварий, в которых 295 детей получили травмы и 15 погибли.