2018-11-16T08:02:49+03:00
Общество

На Урале прокуратура заблокировала сайты, торгующие краснокнижной рыбой

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга закрыла сразу шесть сайтов, которые торговали контрабандой. На ресурсах размещались объявления о продаже животных, занесенных в Красную Книгу России.

- Размещалась информация о продаже рыб «Таймень», «Нельма» и «Сиг». Доступ к Интернет-сайтам был свободный, объявление регулярно обновлялось и просматривалось сотней пользователей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство подало иск в суд с требованием заблокировать данные сайты, признав информацию на них запрещенной. Служители Фемиды требование удовлетворили.

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