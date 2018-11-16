Екатеринбургский должник лишился внедорожника, который он спрятал на парковке отдела приставов

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-16T07:46:32+03:00

Мужчина делал вид, что это не его машина

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В Екатеринбурге судебные приставы разоблачили хитрого должника. Мужчина занял у знакомого 86 тысяч рублей, но возвращать деньги не торопился. На неплательщика не подействовали ни запрет на выезд на границу, ни взыскание банковских сбережений.

Тогда судебные приставы решили арестовать иномарку должника - дорогой внедорожник Toyota Runner. Становиться пешеходом мужчина не хотел, поэтому всячески прятал автомобиль. Однако игра в «кошки-мышки» была проиграна из-за того же нежелания ходить пешком или пользоваться общественным транспортом.

- Пристав вызвал должника для дачи объяснений по факту сокрытия машины. В беседе мужчина утверждал, что приехал не на своем автомобиле. Но у судебного пристава были причины не доверять показаниям, и он дал задание коллегам проверить территорию рядом со зданием, - рассказали в УФССП по СВердловской области. - Автомобиль был обнаружен на близлежащей парковке.

Toyota арестовали. Чтобы снова сесть за рульсвоего внедорожника неплательщику в ближайшее время придется погасить долг. Иначе машину пустят с молотка на торгах.