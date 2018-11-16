Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные

СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-16T07:16:39+03:00

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Относительное тепло задержится в Екатеринбурге еще на пару дней. Но поскольку идеальной погода на Урале быть не может, поэтому все выходные будет идти снег.

В пятницу, 16 ноября, днем синоптики обещают -2 градуса, переменную облачность, временами небольшой снег. Ветер западный 4 метра в секунду.

В субботу, 17 ноября, днем столбики термометров покажут -2 градуса, ночью опустятся до -4. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут снегопады. Ветер западный 3 метра в секунду.

Воскресенье, 18 ноября, станет самым теплым днем на этой неделе. Днем температура воздуха составит -1 градус, ночью будет -3. Сохранится переменная облачность и снег. Ветер западный 2 метра в секунду.