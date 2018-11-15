Угонщицу служебной легковушки в здания полиции в Екатеринбурге признали невменяемой

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-15T17:06:48+03:00

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Женщину, которая ранним утром 1 сентября угнала служебный автомобиль Lada Granta от здания областного Главка на Ленина, 17, признали невменяемой. Это заключение в отношении 48-летней нарушительницы закона утвердила прокуратура Свердловской области.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал Центру хозяйственного и сервисного обеспечения регионального ГУ МВД.

- Женщина открыла незапертую дверь машины и села за руль. В замке зажигания находился ключ, женщина завела двигатель машины, после чего скрылась на нем, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После поимки на екатеринбурженку завели уголовное дело по факту угона чужого автомобиля. В ходе проверки оказалось, что нарушительница страдает психическим расстройством и в момент угона она просто не отвечала за собственные действия.

Вскоре суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынесет решение о мере пресечения для угонщицы.