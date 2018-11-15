Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-15T16:02:51+03:00

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Банк УРАЛСИБ запустил в системе Клиент-Банк сервис, который дает клиенту возможность получать актуальную информацию о состоянии расчетов по внешнеторговым контрактам, находящимся на обслуживании в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Благодаря новому функционалу клиент может видеть список всех платежей и поступлений с кодами валютных операций по каждому контракту, ожидаемые сроки, список подтверждающих документов.

Это позволяет клиентам иметь систематизированный учет платежей по всем внешнеторговым контрактам, обслуживающимся в Банке, а не только стоящим на учете (имеющим УНК), что значительно облегчает процесс планирования и распределения финансовых потоков.