2018-11-15T15:46:29+03:00
Происшествия

На Урале наркодилер попался, предъявив инспектору вместо паспорта «синтетику»

Теперь мужчина может отправиться за решетку на 20 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге наркодилер сам того не желая сдал себя и подельника полицейским.

Наряд ППС остановил для проверки документов Hyundai Solaris с московскими номерами. Пока водитель судорожно перерывал барсетку в поисках паспорта, инспектор заметил в сумке несколько свертков.

Полицейские тут же вызвали следственно-оперативную группу, изъяли сумку и задержали мужчин. Всего у водителя нашли 41 сверток с порошком, каждый массой 0,46 грамма. Экспертиза показала, что это наркотик - производный N-метилэфедрона.

Наркодилерами оказались судимый за подделку документов 35-летний уроженец Тюменской области и его 25-летний товарищ из уральской столицы, судимый за грабеж.

- Ранее мужчины арендовали квартиру на Автомагистральной. Во время обыска жилища были изъяты вещественные доказательства - на кухонном столе оперативники обнаружили 7 пакетов с порошком массой 1 килограмм, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Приятелям грозит до 20 лет колонии.

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