2018-11-15T15:07:12+03:00
Недвижимость

Слишком много аварий: свердловская прокуратура проверит коммунальные службы

С начала отопительного сезона на сетях произошло уже 25 повреждений
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Этот прорыв теплотрассы буквально уничтожил несколько машинЭтот прорыв теплотрассы буквально уничтожил несколько машинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Свердловской области нагрянет с проверками к коммунальщикам. В надзорном ведомстве считают, что сотрудники ЖКХ сильно превышают лимит повреждений на сетях. Отопительный сезон стартовал лишь полтора месяца назад, а в регионе произошло уже 25 аварий. Из них 15 - в Екатеринбурге.

При этом большинство аварий приводит к отключению тепла и горячей воды, либо снижению их температурных параметров.

- В связи с этим, прокуратурой области дано поручение территориальным прокурорам Екатеринбурга организовать комплекс надзорных мероприятий, в ходе которых дать надлежащую правовую оценку каждой аварийной ситуации, возникшей на сетях тепло-, водоснабжения на территории города с начала отопительного периода - причины, условия, последствия, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Одна из самых крупных аварий произошла два дня назад - на улице Мельникова прорвало трубопровод. Гейзер кипятка пробил асфальт, после чего вода разлилась по проезжей части и тротуарам.

Грунт размыло настолько, что провалилось 50 квадратных метров дороги. Несколько автомобилей оказались в ловушке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угонщицу служебной легковушки в здания полиции в Екатеринбурге признали невменяемой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
На Урале наркодилер попался, предъявив инспектору вместо паспорта «синтетику»
Отстраненной уральской чиновнице «государство не просило вас рожать» нашли замену
Уральские таможенники конфисковали 260 нелегальных шуб
Уральских садоводов обяжут лицензировать скважины
Среднему Уралу не хватает денег на замену 3000 лифтов
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о воровке на Вторчермете после публикации «Комсомолки»
В президентский полк отправятся служить 15 свердловчан
На Урале тестируют электронный лист нетрудоспособности
В 2019 году Свердловсая область выделит на материнский капитал 893 миллиона рублей
Бывший полицейский возглавит Орджоникидзевский район Екатеринбурга
На Урале спустя три года после находки впервые покажут самый дорогой изумруд
Иван Штырков в Екатеринбурге сразится за титул чемпиона с Тияго Силвой
Правозащитница Чудновец подняла возрастной ценз для концертов Скриптонита и Элджея в Екатеринбурге
«Автомобилист» терпит в матчах КХЛ второе поражение подряд
«Одна тетя сказала с экрана»: «уральский пельмень» Вячеслав Мясников посвятил песню Ольге Глацких
На Ботанике возле магазина нашли труп девушки
Выносит все подряд: на Вторчермете объявилась серийная воровка
В Екатеринбурге 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд
На Урале 15-летний подросток ограбил магазин, чтобы «накрыть поляну» для старших друзей
Свердловские власти не знают, как потратить деньги, которые могут получить на «Экспо-2025»
Газпромбанк и КРСУ договорились о реализации проектов ГЧП
Нападающий и защитник «Автомобилиста» сыграют в матче звезд КХЛ
Пока лидирует Бажов: стартовал последний этап конкурса по выбору названия для аэропорта «Кольцово»
В Екатеринбурге заложили камень нового образовательного центра «три в одном»
Водителя, сбившего в Екатеринбурге маму с коляской, обвиняют в покушении на убийство