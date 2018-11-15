Слишком много аварий: свердловская прокуратура проверит коммунальные службы

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-15T15:07:12+03:00

С начала отопительного сезона на сетях произошло уже 25 повреждений

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Прокуратура Свердловской области нагрянет с проверками к коммунальщикам. В надзорном ведомстве считают, что сотрудники ЖКХ сильно превышают лимит повреждений на сетях. Отопительный сезон стартовал лишь полтора месяца назад, а в регионе произошло уже 25 аварий. Из них 15 - в Екатеринбурге.

При этом большинство аварий приводит к отключению тепла и горячей воды, либо снижению их температурных параметров.

- В связи с этим, прокуратурой области дано поручение территориальным прокурорам Екатеринбурга организовать комплекс надзорных мероприятий, в ходе которых дать надлежащую правовую оценку каждой аварийной ситуации, возникшей на сетях тепло-, водоснабжения на территории города с начала отопительного периода - причины, условия, последствия, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Одна из самых крупных аварий произошла два дня назад - на улице Мельникова прорвало трубопровод. Гейзер кипятка пробил асфальт, после чего вода разлилась по проезжей части и тротуарам.

Грунт размыло настолько, что провалилось 50 квадратных метров дороги. Несколько автомобилей оказались в ловушке.