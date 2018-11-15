Отстраненной уральской чиновнице «государство не просило вас рожать» нашли замену

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-15T14:26:21+03:00

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Губернатор Свердловской области нашел временную замену Ольге Глацких. Пока ее обязанности на посту директора Департамента молодежной политики займет преподаватель УрФУ Олег Гущин. Глава региона уже подписал соответствующий указ.

- Олег Гущин - специалист, хорошо знакомый с молодежной политикой Свердловской области, он работает в этой сфере с 1999 года. Является доцентом кафедры организации работы с молодежью Уральского Федерального университета, - сообщили в Департаменте информполитики региона.

Олег Гущин окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юрист». Также имеет степень магистра УрФУ по «Социальному управлению».

В вузе он преподает сразу несколько дисциплин, касающихся молодежи. Среди них Государственная молодёжная политика в Российской Федерации, Технологии социальной безопасности молодёжи, Правовые основы работы с молодежью, Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.