Отстраненной уральской чиновнице «государство не просило вас рожать» нашли замену
Губернатор Свердловской области нашел временную замену Ольге Глацких. Пока ее обязанности на посту директора Департамента молодежной политики займет преподаватель УрФУ Олег Гущин. Глава региона уже подписал соответствующий указ.
- Олег Гущин - специалист, хорошо знакомый с молодежной политикой Свердловской области, он работает в этой сфере с 1999 года. Является доцентом кафедры организации работы с молодежью Уральского Федерального университета, - сообщили в Департаменте информполитики региона.
Олег Гущин окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юрист». Также имеет степень магистра УрФУ по «Социальному управлению».
В вузе он преподает сразу несколько дисциплин, касающихся молодежи. Среди них Государственная молодёжная политика в Российской Федерации, Технологии социальной безопасности молодёжи, Правовые основы работы с молодежью, Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.