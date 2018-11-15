2018-11-15T14:35:04+03:00
Общество

Уральских садоводов обяжут лицензировать скважины

Документ будет действовать 25 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Лицензия на индивидуальную скважину в границах собственного участка не нужнаЛицензия на индивидуальную скважину в границах собственного участка не нужнаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционно в Новый год люди ждут если не чудес, то определенно чего-то нового и необычного. И оно наступит. С 1 января в регионе изменится схема вывоза мусора, которая пока граничит с коллапсом, опять подрастут тарифы ЖКХ, а в добавок ко всему садоводов-огородников обяжут лицензировать скважины.

Документ на право пользования водой из недр будут получать СНТ и ОНТ. Действовать такая лицензия будет до 25 лет, и, что важно - ее оформление бесплатно, все расходы на себя возьмут местные власти.

- Выдача лицензий в течение всего 2019 года осуществляется без конкурсов и аукционов безвозмездно, поскольку госпошлина взыматься за это не будет. Пакет документов для получения лицензии товарищества могут собрать самостоятельно. Оформлять документы будет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, но для удобства заявителей пакет документов можно подать через МФЦ, и там же потом забрать готовую лицензию. Срок оформления лицензии на коллективную скважину - два месяца, - сообщил глава ведомства Вячеслав Тюменцев.

Проводить геологическое изучения недр и госэкспертизу запасов подземных вод садоводам тожде не придется. В министрестве также подчеркнули, что лицензия на индивидуальную скважину в границах собственного участка не нужна.

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