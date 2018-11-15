Среднему Уралу не хватает денег на замену 3000 лифтов

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-15T11:55:12+03:00

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В Екатеринбурге обсудили ход кампании по капремонту жилых домов Свердловской области. Из 25 000 многоквартирников, включенных в программу 2015-2044 годов, на даннный момент отремонтированы 5500.

Покраска, шпаклевка и ремонт в целом нареканий у властей не вызывают, чего не скажешь о лифтах. Рабочие уже успели заменить 1500 лифтов, потратив на это 18 миллиардов рублей, но несмотря на серьезный объем работы, проблема остается нерешенной.

- В многоквартирных домах региона требуется замена около 3000 лифтов. На это необходимы большие финансовые вливания. Областным властям необходимо рассмотреть возможность выделения на эти цели дополнительных средств, - процитировали в департаменте информполитики вице-губернатора Сергея Швиндта.

Отметим, что плата за капремонт в регионе дифференцирована. А с 1 января следующего года список льготников будет расширен. Платежи снизят пенсионерам, а также для проживающих с неработающими инвалидами I и II группы.