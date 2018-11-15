В президентский полк отправятся служить 15 свердловчан

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-15T10:53:46+03:00

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Сразу 15 призывников из Свердловской области получили право служить в самом элитном подразделении - Кремлевском полку. Четверо из них - жители Екатеринбурга.

- По одному новобранцу из Ленинского и Октябрьского районов и двое из Железнодорожного. В числе «кремлевцев» также парни из Каменска-Уральского, Заречного, Камышлова, Североуральска и других городов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в ходе осеннего призыва ряды вооруженных сил России пополнят 132 тысячи человек, из которых более тысячи - екатеринбуржцы.