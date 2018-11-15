2018-11-15T10:53:46+03:00
Общество

В президентский полк отправятся служить 15 свердловчан

Четверо из них - екатеринбуржцы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Сразу 15 призывников из Свердловской области получили право служить в самом элитном подразделении - Кремлевском полку. Четверо из них - жители Екатеринбурга.

- По одному новобранцу из Ленинского и Октябрьского районов и двое из Железнодорожного. В числе «кремлевцев» также парни из Каменска-Уральского, Заречного, Камышлова, Североуральска и других городов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в ходе осеннего призыва ряды вооруженных сил России пополнят 132 тысячи человек, из которых более тысячи - екатеринбуржцы.

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