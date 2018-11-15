На Урале тестируют электронный лист нетрудоспособности

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-15T10:34:01+03:00

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С Фондом социального страхования (ФСС) сталкивалась каждая женщина, у которой есть ребенок, каждый рабочий, пострадавший на производстве и все люди с ограниченными возможностями. Фонд выплачивает им пособия, а также помогает получить все необходимое для реабилитации и лечения. Сегодня, чтобы получить помощь от фонда, не обязательно заполнять кучу бумажных документов и стоять в очередях – ФСС стал вводить электронные сервисы.

– Электронный листок нетрудоспособности это наш самый масштабный сервис, – рассказывает Татьяна Лотоцкая, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ. – С 1 июля 2017 года электронный листок получил равный юридический статус с бумажным. В октябре мы выдали больше 700 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Каждый пятый больничный в нашей стране в октябре был электронным.

Другим новым электронным сервисом может стать родовой сертификат, использующийся при оплате услуг женской консультации и детских поликлиник, а также родовспоможения. Кроме того, с июля в Свердловской области тестируют Персональный информационный навигатор для детей-инвалидов. Это программа, в которой по месяцам расписано, какие средства реабилитации и когда нужны ребенку. А с августа был запущен другой пилотный проект для людей с ограниченными возможностями – оформление проездных билетов на поезд в электронном виде.