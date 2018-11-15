2018-11-15T10:31:56+03:00
Общество

В 2019 году Свердловсая область выделит на материнский капитал 893 миллиона рублей

Это на 98 миллионов больше, чем в 2018-м
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Предоставление областного материнского капитала продлено до конца 2021 годаПредоставление областного материнского капитала продлено до конца 2021 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти увеличат общую сумму выплат материнского капитала в 2019 году. Она составит 893 миллиона рублей, что на 98 миллионов больше, чем в 2018-м. Потратить деньги по-прежнему можно на жилплощадь, образование ребенка, накопительную пенсию мамы, оплату лечения или покупку земли.

С 1 января этого года размер маткапитала был проиндексирован и составляет 131 тысяч 461 рубля и 197 тысяч 190 рублей при рождении одновременно трех и более детей.

- Ежегодно количество многодетных семей увеличивается в среднем на 10 процентов. По сравнению с 2009-м их стало больше вдвое. Сейчас в области проживает 55 584 многодетные семьи, в которых воспитывается 183 177 детей, - рассказал министр соцполитики Андрей Злоказов.

За период реализации закона было выдано 58 798 сертификатов. Половина обладателей ими уже воспользовалась.

По инициативе губернатора предоставление областного материнского капитала продлено до конца 2021 года.

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