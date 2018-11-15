Бывший полицейский возглавит Орджоникидзевский район Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-15T10:00:11+03:00

Постановление о назначении уже подписал глава города

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Орджоникидзевский район Екатеринбурга наконец-то обрел главу. Управлять им будет бывший полицейский Роман Кравченко. Соответствующее постановление уже подписал мэр Александр Высокинский.

До этого Кравченко служил в восьмом отделе полиции в звании полковника. В правоохранительных органах он проработал 18 лет.

Предыдущий глава района Вячеслав Трапезников ушел в отставку после победы на выборах главы города Александра Высокинского.