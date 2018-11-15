2018-11-15T08:56:17+03:00
Спорт

Иван Штырков в Екатеринбурге сразится за титул чемпиона с Тияго Силвой

После победы над Фабио Мальдонадо россиянин позволил себе двухнедельный отдых, но теперь снова приступит к полноценным тренировкам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба RCCФото: пресс-служба RCC
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Стало известно, кто станет следующим соперником Ивана Штыркова на турнире Russian Cagefighting Championship, который пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. За чемпионский титул россиянин будет сражаться с Тияго Силвой.

На счету Штыркова 14 побед и одна ничья. Предыдущий бой он провел в конце октября и одержал досрочную победу над бразильцем Фабио Мальдонадо. После этого спортсмен устроил себе двухнедельный лайт-режим, но теперь снова готов к полноценным тренировкам.

Фото: пресс-служба RCC

Фото: пресс-служба RCC

- Меня ждет второй бой за два месяца, что идеально для меня. Мы много сделали при подготовке к предыдущему бою, были качественные нагрузки и физические и функциональные. Поэтому сейчас мы скорректируем план тренировок и начнем подготовку к бою с Сильвой. Узнал, что буду драться с ним только вчера, поэтому детального еще его не разбирал - все тактические наработки только впереди. Тияго непростой соперник, он любит работать в стойке, у него хороший рекорд. Я тоже предпочитаю ударную технику, но буду действовать по ситуации.

Фото: пресс-служба ACB

Фото: пресс-служба ACB

В активе Тияго Сильвы 21 победа и 7 поражений. Предыдущий бой он провел на европейском турнире KSW в тяжелом дивизионе и одержал победу.

На турнире поединки также проведут Александр Емельяненко, Александр Шлеменко и Венер Галиев.

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