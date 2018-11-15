Правозащитница Чудновец подняла возрастной ценз для концертов Скриптонита и Элджея в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-15T09:47:48+03:00

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Евгения Чудновец, некогда осужденная, но потом оправданная за репост, продолжает войну с музыкантами. Бывшая уральская воспитательница, а теперь правозащитница, требует запретить или ограничить творчество артистов, использующих опасные и непристойные выражения.

Недавно Чудновец добилась блокировки фанатского клипа на песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок». До этого она пожаловалась на видеозапись в Роскомнадзор.

Следующими на очереди стали Скриптонит и Элджей, концерты которых должны пройти в екатеринбургском Телеклубе. Вместе с Уральским родительским комитетом Евгения требовала, чтобы развлекательное заведение на своих афишах поставило ценз 18+. Соответствующий запрос был направлен детскому омбудсмену Игорю Морокову.

- Итак нам удалось добиться, чтобы Телеклуб у себя на сайте поставил ценз 18+. Сравните, как говориться, афишы до и после проделанной нами работы, - написала Чудновец в Facebook. - Интересно, а на афишах, которые висят по городу, вы тоже ценз нарисовали уже? А на входе проверку паспортов организовали? Если нет, то мы идём к вам.

В Телеклубе заверили, что на всех афишах рэперов возрастное ограничение указано было, а от надзорных органов никаких требований им не поступало - риска отмены концертов нет.