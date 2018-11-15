«Автомобилист» терпит в матчах КХЛ второе поражение подряд

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-15T07:53:42+03:00

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Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли в рамках КХЛ второй матч подряд. Накануне «Автомобилист» не смог одолеть московский «Спартак». Хозяева уже одержали 12 побед из 27-ми и занимают пятое место на Востоке. В активе «шоферов» 25 побед в 27-ми матчах и первая строчка в турнирной таблице.

В этом сезоне соперники встречаются четыре раза. Первые два матча выиграли уральцы со счетом 4:2 и 2:1. «Спартаку» нужен был реванш, и он его взял, несмотря на то, что начали игру гости очень результативно.

На девятой минуте первого периода Дэн Секстон открыл счет, а в середине второго Артем Гареев удвоил преимущество «Автомобилиста». Хозяева отыграли одну шайбу, но тут же получили третий гол - от Секстона.

- К сожалению, третий период «Автомобилист» провел не лучшим образом. «Спартак» сумел забить дважды и перевести игру в овертайм. По ходу дополнительного времени в ворота Владимира Сохатского был назначен буллит, с которым вратарь справился. Но за 12 секунд до сирены хозяева все-таки забросили шайбу - 4:3, - рассказали в пресс-службе клуба.

По итогам матча у нападающего Виталия Попова диагностирован перелом. На медобследовании находится и вратарь Якуб Коварж. Когда игроки вернутся в строй - пока не ясно.