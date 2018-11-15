2018-11-15T08:03:54+03:00
Общество

«Одна тетя сказала с экрана»: «уральский пельмень» Вячеслав Мясников посвятил песню Ольге Глацких

В тексте артист высмеял рвение закончивших спортивную карьеру занять кресло чиновника
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Екатеринбуржцы требовали увольнения чиновницы, но она пока лишь временно отстранена от работыЕкатеринбуржцы требовали увольнения чиновницы, но она пока лишь временно отстранена от работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких стала настоящей музой для артистов и музыкантов. Неделю назад Сергей Шнуров посвятил чиновнице песню, а сегодня его примеру последовал и «уральский пельмень» Вячеслав Мясников.

- Одна тетя сказала с экрана

Перед тем, как уволиться ей,

Что ее комитет молодежный

Существует не для детей.

Комитеты они существуют,

Чтоб пристраивать всяческих тёть.

После спорта им нечем заняться,

Не идти же им на завод, - поется в песне.

Песня про важную тётю.Вячеслав Мясников написал песню про уральскую чиновницу Глацких

Ольга Глацких прославилась на свю страну и даже за ее пределами после того, как заявила на встрече с подростками в Кировграде, что государство им ничего не должно и вообще не просило их рожать.

Слова чиновницы вызвали шквал негодования, в отношении женщины началась служебная проверка. На время ее проведения Глацких отстранена от должности.

Вчера также стало известно, что бывшая гимнастка исключена из списка факелоносцев Универсиады - она должна была принять участие в эстафете огня, которая пройдет в Екатеринбурге 17 ноября.

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