2018-11-14T19:01:36+03:00
Происшествия

На Ботанике возле магазина нашли труп девушки

Тело пролежало на ступеньках несколько часов
Павел ПИВОВАРОВ
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Полиция работа на месте ЧП несколько часовПолиция работа на месте ЧП несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в микрорайоне Ботаника возле одного из сетевых продуктовых магазинов утром в среду прохожие наткнулись на труп молодой девушки. Рядом на улице Крестинского с телом лежала зимняя шапка и бутылка.

По словам местных жителей, которые поделились информацией с «Комсомолкой», возле головы погибшей была видна кровь. Позже на место ЧП приехал наряд полиции и следователи, которые работали возле магазина несколько часов.

В следственном комитете Свердловской области информацию о смерти девушки подтвердили.

- Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела молодой жительницы Екатеринбурга. Криминала в этом инциденте нет. Причиной смерти стало заболевание, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе регионального СКР.

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