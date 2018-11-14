В Екатеринбурге 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-14T18:10:16+03:00

На это потратят 600 миллионов

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В Екатеринбурге ближайшие 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд в одноименном районе города, а также озеро Здохня, которое расположено на западной окраине города.

Об этом депутатам Гордумы во время рабочей поездки на станцию водоподготовки 14 ноября сообщил генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов. По словам специалиста, в ближайшие годы все станции предприятия будут модернизированы для того, чтобы все горожане имели доступ к чистой воде.

Что касается двух водоемов: их почистят от отходов промышленной водоподготовки за 600 миллионов рублей. Уже сегодня попадание шлама водоподготовки в водные зоны прекращено.

За 6 лет почистят два водоема. Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что еще 6 лет назад мэрия Екатеринбурга приняла план по очистке городских водоемов от промышленных загрязнений, рассчитанный до 2020 года. Общая сумма, которую чиновники намерены потратить на эти цели – 204,7 миллиарда рублей.

По мнению одного из депутатов, акцент именно на этих водоемах сделан из-за того, что именно в этом районе в случае победы Екатеринбурга, пройдет всемирная промышленная выставка «Экспо-2025».Голосование по этому вопросу состоится 23 ноября 2018 года.