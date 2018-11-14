На Урале 15-летний подросток ограбил магазин, чтобы «накрыть поляну» для старших друзей

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-14T17:15:56+03:00

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В Верхней Салде полицейские задержали банду подростков, устроивших застолье из наворованной еды и алкоголя. Пир горой для приятелей, которым от 16 до 18 лет, организовал самый младший из друзей.

15-летний школьник уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей за кражи денег у матери и бутылок коньяка из магазина, проникновение в жилой дом и угон мопеда. Поэтому, когда из торговой точки поступил звонок о взломе, полицейские уже знали, кого искать.

Подростка нашли в компании несовершеннолетних друзей в квартире дома на Чкалова. Выяснилось, что часть украденного юноша отдал другим товарищам, которые «отдыхали» на соседней улице. Все участники застолий, в том числе семеро в возрасте от 15 до 17 лет, и один 18-летний молодой человек были доставлены в отдел полиции. Туда же вызвали и их родителей.

На каждого из юношей, достигших 16 лет, составили протокол, а родителей привлекли к административной ответственности за плохое воспитание.

- Все подростки ранее были поставлены на учет за те или иные правонарушения, в том числе, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала начальник отделения ПДН майор полиции Светлана Патрушева. - С родителями и подростками проводится постоянная работа, однако, как показывает практика, родители самоустранились от воспитания детей, зачастую не знают, где и с кем подростки проводят время. Большую тревогу вызвал тот факт, что среди 7 молодых людей находилась одна девушка, которой всего 16 лет. Как пояснили родители, в тот вечер их дочь отпросилась ночевать к подруге.

На 15-летнего подростка завели уголовное дело. Полицейские просят отправить юношу в специальное учебное заведение закрытого типа.